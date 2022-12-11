社團法人嘉義市脊髓損傷者協會今天在嘉義九華山地藏庵菩提樓，舉辦「髓馨印象─脊髓損傷者油畫聯展」，嘉義市長黃敏惠上午受邀觀展，讚嘆8位生命勇士用畫筆畫出精采的人生，讓人非常感佩。

「髓馨印象─脊髓損傷者油畫聯展」今年邁入第4年，由國內知名油畫家莊玉明老師指導與策展，此次聯展今天下午舉行開幕儀式，市府社會處長林家緯代表出席。

林家緯致詞時表示，脊髓損傷者協會成立於民國86年，陪伴嘉義地區脊髓損傷傷友們走過無數日子，是傷友最堅強的後盾。

「髓馨油畫班」是由已故畫家王錦堂老師生前奔走籌募基金成立，是傷友們油畫創作的啟蒙恩師，初期邀請江振川、游清文、林漢泉、劉婷瑟等藝術家協同指導，引領8位學員打開藝術生命的窗門。

莊玉明表示，學員們雖受有不同程度的肢體侷限，但發揮生命勇士的精神，以彩筆揮灑出一片藍天，此次聯展以「印象光影」、「人生故事」、「寫生之美」為主題，共展出8位學員50件近年努力的創作，同時出版小畫冊，分享藝文愛好者，展期至12月18日止，歡迎民眾踴躍前往觀展。