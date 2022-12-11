世界盃前沒有人能想的到，摩洛哥能夠順利從小組賽脫穎而出，淘汰賽更是化身「伊比利殺手」，連續跨過西班牙、葡萄牙，不僅報了4年前落敗的一箭之仇，更成為賽會史上首支踏進4強的非洲隊伍，摩洛哥絕對是本屆世界盃的大驚奇。

2018年的俄羅斯世界盃，摩洛哥當時與西班牙、葡萄牙及伊朗一同分在B組，陣容當中齊亞赫（Hakim Ziyech）、哈基米（Achraf Hakimi）等主力，球技都還處在萌芽的階段，而在「雙牙」的夾擊之下，摩納哥面對伊朗、葡萄牙皆以0比1落敗，儘管小組賽第3場以2比2與西班牙打平，最終仍以1平、2負只取得1分積分，慘在小組賽墊底無緣出線，西班牙則與葡萄牙攜手晉級淘汰賽。

如今4年過去，摩洛哥從挫敗之中記取教訓，來到同樣以信奉伊斯蘭為主的卡達，似乎也讓摩洛哥渾身是勁，小組賽最後一刻逆轉成功登頂龍頭，淘汰賽再拿出他們引以為傲的堅強防守，巧合的是陸續面對到4年前的老對手，摩洛哥成功報仇雪恨，陸續以完封之姿擊潰對方。

摩洛哥本屆賽會尚未遭到對手攻破大門，只丟了一顆烏龍球，甚至16強PK賽面對西班牙，門將布努（Yassine Bounou）都還可以力保不失，可見其強大的防守功夫，不過接下來他們4強賽將迎來衛冕軍法國的挑戰，「高盧雄雞」只因未以全主力先發面對突尼西亞而吞完封敗外，其餘場次皆有進球紀錄，4強戰摩洛哥可說是矛與盾之間的對決。