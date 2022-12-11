新竹縣關西鎮一對宋姓兄弟年紀均超過6旬，10日當天雙方於父親的靈堂前，因意見不合發生口角，其中哥哥遭弟弟推擠衝突，不慎後腦著地，經送竹北中國醫藥學院附設醫院搶救，11日上午6時許，傷重不治死亡，宋姓哥哥的兒子至警局提告，警方依規受理傷害致死案件。

據了解，宋姓兄弟雖並未同住，但雙方長期不睦，近期人瑞父親過世，為百歲喜喪，宋姓哥哥前往父親靈堂，不料與弟弟又發生口角，甚至引發肢體衝突。雖有旁人極力勸架，仍無法阻止雙方動手。

過程中，宋姓哥哥遭到弟弟推擠，不慎後腦著地，報案後救難人員到場，送往中國醫藥學院附設醫院搶救，於11日傷重不治死亡。宋姓哥哥的兒子至警局提告，警方依規定受理傷害致死案，並通報家庭暴防制中心，全案報請新竹地檢署相驗。

新埔分局呼籲，尊重生命，擁抱愛與家庭，每個人都應該有尊嚴的生活在這世界上，努力建構美好的人生，拒絕家庭暴力，擁抱愛與關懷。

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