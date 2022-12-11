每天早上起床就擤出大量鼻涕的人，要小心可能罹患胃食道逆流！成大醫院胃腸肝膽科主治醫師謝名宗近日在臉書粉專發文分享看診案例，指出一名患者每早都會擤出大量白色透明的鼻涕，但就醫檢查鼻腔卻沒有問題，後來進行胃鏡及食道酸鹼檢測後總算找出原因。

謝名宗表示，該名患者曾求助過耳鼻喉科，檢查結果顯示鼻腔並無大礙，過去也做過胃鏡檢查，但服用胃藥一陣子後依舊沒有獲得改善，因此上門求診。

後來謝名宗為其安排胃鏡檢查和食道酸鹼檢測，發現相較於正常人24小時內，食道暴露胃酸的時間是4％，但該名患者卻約有30％。而夜間平躺時，人體抗逆流的機制更強，平躺幾乎很少會有胃酸逆流上來，但這位患者卻有50％以上的夜間逆流。

謝名宗指出，這樣嚴重的胃食道逆流跟口鼻分泌物有關，因為「多涎症」是一種人體的防護機制，當胃酸往上衝上來時，會分泌大量口水。後來建議患者採用更長效的氫離子阻斷劑，改善夜間逆流現象，經過1個月的使用後，口鼻分泌物確實減輕不少。

胃食道逆流顧名思義，是胃酸流入食道內部，造成食道灼傷的現象，常見的症狀有火燒心、胃酸逆流，也可能出現吞嚥困難、慢性咳嗽，或是因酸水逆流導致過度刺激口水分泌的多涎狀況。