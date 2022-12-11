12月正值秋冬旅遊旺季，很適合三五好友、家庭客安排一趟輕鬆的小旅行，而擁有阿里山國家風景區的嘉義縣市，是一個不錯的選擇！嘉義旅遊業者表示，民眾不妨規劃一日遊或二日遊行程，既可消化還沒用完的年假，還能欣賞美景、品嘗美食，犒賞自己一年來的辛勞！

嘉義旅遊業者提出建議，一日親子遊可到阿里山風景區山腳下的「逐鹿部落」，體驗鄒族文化、餵食可愛的梅花鹿、在園區內品嘗鄒族特有美食；二日遊行程可夜宿嘉義市區、順逛熱鬧的文化路夜市，再往阿里山風景區的方向一路玩下去，沿途可看到迷人的山景、雲海，還可品嚐阿里山咖啡、皮雕DIY，品嘗石桌羊肉爐，完成一趟輕鬆又自在的嘉義小旅行。

喜歡熱鬧的遊客，二日遊前一晚可入住緊鄰文化路夜市的蘭桂坊花園酒店，隔天早上享用完飯店豐盛的早餐後，就可順遊北門車站，想體驗阿里山小火車的遊客就能在此搭乘；下一站來到阿里山風景區腳下、觸口遊客中心旁的「逐鹿部落」，這也是近幾年很熱門的園區。

到了逐鹿部落，票價200元可以抵用一項體驗活動，包括歌舞展演、傳統弓射箭體驗、彩繪山豬、DIY貓頭鷹、串珠DIY、梅花鹿生態導覽體驗、絹印提袋體驗、手洗愛玉DIY等，園區還有專賣店可選購商品；此外，在逐鹿部落還可以餵食梅花鹿，很適合親子遊。

要上阿里山風景區之前，位在阿里山公路台18線64公里處的「石桌羊肉」，中午上山前或是回程的路上，很適合點碗羊雜湯、暖暖身子後再上路；若是三、五好友同行，再點鍋羊肉爐，鍋中除了高麗菜與豆腐等基本食材外，就是滿滿的帶皮羊肉，口感很有嚼勁，沾上店家提供的特製豆瓣醬品嚐美味。

此外，位於樂野鄉的金皮雕工作室，接受遊客預約體驗皮雕DIY，另有手工製作的各式皮件可供挑選。只是闆娘以往可接受客製化，如今為了發揮藝術創作，目前皮件以成品販售為主，工作室則提供遊客DIY的空間，遊客可以體驗親手製作皮製手環、手鍊的樂趣。

結束DIY皮雕活動，步行不到5分鐘就可抵達「鄒築園」、喝一杯高品質的阿里山咖啡。阿里山的咖啡已成為台灣精品咖啡的代表，2022典藏台灣精品咖啡國際競標15名決選名單中，就有11名來自阿里山，而鄒築園是其中之一。鄒築園在台灣咖啡業界獲獎無數，吸引不少遊客聞香而來，咖啡館總是人氣滿滿。

回到嘉義市區可前往光彩街上、新開幕的港式餐廳「鳳凰軒」用餐，菜單從薑爆、白灼、XO醬爆炒牛肉與松板豬、風沙椒鹽、香檳橙汁排骨，還有宮保炒雞球、鼓汁蒸魚，柱侯牛腩煲、炒米飯等，菜色品項豐富，採套餐供應，價格走親民路線。