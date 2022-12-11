中國大陸以食品註冊申請資料不符規定為由，暫停我國水產品、飲料、酒等輸入，農委會表示，主要受影響的4魚種的當中，除了午仔魚為養殖魚種，魷魚、鰹魚、秋刀魚等遠洋魚種因大陸暫停輸入面臨加工中斷，將輔導業者轉至泰國、越南等東南亞國家進行加工。

衛福部食藥署今（11）日召開記者會，說明廠商申請未通過原因的分析，農委會、經濟部等官員均派代表出席，農委會副主委陳駿季表示，本次受影響最大的是水產品，其中受影響最大的魚種分別為午仔魚、秋刀魚、魷魚、鰹魚等4種，除午仔魚為養殖魚種，其餘均為遠洋魚種，主要以原料形式輸銷大陸做加工，之後再銷往他國。

陳駿季說，這次的暫停輸入導致赴陸加工受阻，農委會將輔導業者轉至東南亞的工廠進行加工，例如泰國、越南等，所以受到的影響不能用表面數字來評斷；午仔魚部分，去年開始已經有展開相關的內銷活動，午仔魚的價格都維持得相當好，也希望能開拓其他海外市場，例如日本等。

陳駿季說，去年午仔魚的產地價格，每公斤約170元，現在約200元上下，去年已經有系統的針對銷陸比重較大的魚種執行內外銷，也因為維持農漁民收入是最大重點，除了通路擴點外，也會透過農業金庫協助貸款，提供利息差額補貼。

陳駿季表示，食藥署已針對註冊未通過的案件，逐一透過專人電話服務，大部分未通過是因為文字不符合規定、生產來源未書寫清楚等，會和目前唯一一家有通過的業者資料進行比對，但在註冊程序還尚未完成之前，會透過內銷、引導出口市場和加工等，確保產地農漁民權益。