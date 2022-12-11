明年農曆新年提早報到，運動品牌看準時機率先發布新春鞋款，外觀多以具喜氣的紅色設計帶出濃厚中國風，造型寓意也和中國神話或代表物有關，前衛花樣一秒抓住視線，挑戰大眾接受度。

NIKE Air Force 1 low預計明年1月上市。（摘自NIKE微信）

PUMA推出MB.02 Phoenix鞋款，巧妙運用LaMelo Ball系列一貫的翅膀元素做延伸，鞋面以酒紅配金色呼應「朱雀」含義，右腳鞋舌上也有書法家朱敬一所作的朱雀紋瓦加深主軸。NIKE則預告開賣如蓮花般粉色logo搭白底的Air Force 1 low，就連鞋尾都有蓮花圖示並帶漸層粉色，鞋舌與鞋墊印有舊金山字樣，以此暗喻歷史悠久的舊金山唐人街。

adidas D Rose Son of Chi 2.0，3990元。（Adidas提供）

同樣具東方色彩的鞋款還有adidas D Rose Son of Chi 2.0，以獨特的山岳紋路印花設計鞋身，象徵唐朝邊防戰士英勇征戰，鞋底後腳掌處、腳踝外支撐面、鞋墊和鞋舌都有籃球員Derrick Rose的玫瑰圖騰設計，辨識度相當高並訴求輕量避震，球場進攻時可維持平衡。