彰化縣政府針對139縣道投入2.2億元，提升道路品質改善，已經全部完工，包括重鋪柏油、重畫標線、增加植栽等。（彰化縣政府工務處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣139縣道山路蜿蜒，近年來吸引機車騎士上山練技術，是有名事故路段，沿路景觀優美，也被單車友譽為全國前3名生態最豐富的自行車綠色隧道，彰化縣政府為提升品質，總共投入2.2億元，改善工程已全部完工，包括種植喬木、休憩節點改善、路面及標線改善等。

彰化縣139縣道，本被車友譽為自行車天堂，「環化賽」和全國自行車比賽，常納入騎乘路線，但近年來機車搶攻，紛紛上山練技術，車禍不斷，加上追焦族一窩蜂捕捉「風神」鏡頭，架設臉書社群，更吸引騎士前仆後繼。

據彰化縣警察局統計，2019年至今，139縣已有9件死亡車禍，多是20歲左右的年輕人，有大學生、現役軍人，摔傷、擦撞等事故每年更是上百件。

彰化縣政府為降低事故，前年已降低時速至每小時40公里，彰化縣警察局架設2支固定式測速桿，並爭取6支具有夜視功能的移動式雷射測速器，加強取締。

彰化縣交通局統計，從今年年初至12月上旬，彰化縣境內的十大測速桿，139縣道的兩支測速桿都「衝」進排行榜，分別是高居第二名的139線7.7K處取締超速9850件、第九名139線8.537K處5459件。

其實，彰化縣139縣道除了事故頻傳而聲名大噪，更是一條優美觀光景觀道，串聯彰化縣到南投縣，沿路景觀餐廳、田園咖啡店越開越多。警方除了加強宣導、取締，彰縣府投入改善交通設施，提升騎乘環境，歷經3年分4階段施工，日前「大功告成」。

彰化縣政府工務處表示，爭取前瞻基礎建設補助，前後總共投入2.2億元，總計完成路面及標線改善長度13.3公里，種植紅花風鈴木和櫻花木等喬木共170株、改善休憩節點4處、設置冷塑抗滑標線18處、改善標誌牌面21組、孔蓋下地160處、新設自行車導覽牌面2組。