馬尼拉經濟文化辦事處在市府廣場舉辦菲律賓耶誕節活動。（桃園市祕書處提供）

桃園市長鄭文燦11日參加馬尼拉經濟文化辦事處在市府廣場舉辦菲律賓耶誕節活動(Paskong Pinoy)。鄭文燦說，菲律賓耶誕市集因疫情停辦2年，今年疫情趨緩，再次盛大舉辦，活動安排耶誕才藝比賽、菲律賓藝人歌舞表演及美食攤位，帶給讓桃園市民、菲律賓移工及新住民不一樣的南洋嘉年華。

鄭文燦表示，桃園是多元文化城市，新住民人口超過6萬人，全台第4，市府成立新住民事務委員會及新住民聯合服務中心，由跨局處派員進駐，針對新住民推動各項照顧輔導計畫及服務，也舉辦體育、文化等各式活動，讓新住民對桃園產生認同感，把桃園當作第二個家。

馬尼拉經濟文化辦事處代表貝世偉(Silvestre III Hernando Bello)說，菲律賓移工對台灣產業、家庭服務的貢獻甚多，本次活動在文化多元且族群多樣的桃園舉辦，藉耶誕節活動讓菲律賓移工、新住民在異鄉也能感受到家鄉過節的歡樂氣氛與溫暖。

桃園市政府祕書處長顏子傑表示，桃園外籍移工人數是全國第一，移工來到桃園工作，也為當地帶來豐富的東南亞文化；今日市府邀請桃園永豐雲豹籃球隊啦啦隊助陣表演，菲律賓亦有知名歌手及表演團體輪番演出，進行台菲文化交流。