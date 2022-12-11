台南市文化局今天公布今年台南市歷史名人的審議結果，共有寶島歌王文夏等7人入選，累計台南市入列的歷史名人已有241人。

市府文化局表示，今年度歷史名人審議作業，已於上個月底完成，新出爐的名單及其類別如下：藝術類—文夏、柯錫杰；文學類—李步雲、黃武忠；學術教育類—夏漢民；醫療類—焦文魁、王杜水金等7人。

文化局還說，台南市的歷史名人，共分為：藝術類、文學類、學術教育類、政治類、醫療類、經濟類、宗教類、技術類等8大類別。納入最新公布的7人後，入列的台南市歷史名人已有241人。其中，藝術類29人、文學類45人、學術教育類36人、政治類59人、醫療類19人、經濟類24人、宗教類22人、技術類7人。

文化局指出，為紀念台南市的歷史名人，市府依《臺南市歷史名人紀念作業要點》，進行調查整理及審議後，還將陸續辦理故居掛牌、紀念像（碑）設立，以適切方式紀念俾傳頌後世。