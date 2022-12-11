台南市文化局今天公布今年台南市歷史名人的審議結果，共有寶島歌王文夏等7人入選，累計台南市入列的歷史名人已有241人。
市府文化局表示，今年度歷史名人審議作業，已於上個月底完成，新出爐的名單及其類別如下：藝術類—文夏、柯錫杰；文學類—李步雲、黃武忠；學術教育類—夏漢民；醫療類—焦文魁、王杜水金等7人。
文化局還說，台南市的歷史名人，共分為：藝術類、文學類、學術教育類、政治類、醫療類、經濟類、宗教類、技術類等8大類別。納入最新公布的7人後，入列的台南市歷史名人已有241人。其中，藝術類29人、文學類45人、學術教育類36人、政治類59人、醫療類19人、經濟類24人、宗教類22人、技術類7人。
文化局指出，為紀念台南市的歷史名人，市府依《臺南市歷史名人紀念作業要點》，進行調查整理及審議後，還將陸續辦理故居掛牌、紀念像（碑）設立，以適切方式紀念俾傳頌後世。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。