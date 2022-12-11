台中市首屆市民野餐日11日上午在中央公園登場，許多民眾帶著家人、朋友前往野餐。（張亦惠攝）

台中市首屆市民野餐日11日上午在中央公園登場，有上萬名民眾前往野餐，台中市長盧秀燕也帶著三明治、柿子親自出席，盧秀燕說，市府籌辦野餐日活動，走過疫情台灣防疫逐漸解封，鼓勵大家相約走出戶外。

盧秀燕今天帶著洪瑞珍三明治、柿子及純栗子紅豆泥前往野餐日現場，活動代言人阿布一家4口及網紅小貝米漿也現身給粉絲驚喜。盧秀燕強調，自己準備的都是台中在地食材，也自備熱水瓶跟咖啡，連分裝的盒子也是環保再利用。

盧秀燕說，台中是全國第二大城市，有900多座大大小小的公園，希望民眾到公園不只運動，也能一起野餐，因此創辦台中第一屆的市民野餐日，讓大家徜徉在幸福當中，疫情悶了2、3年，鼓勵大家可以相約走出戶外。

盧秀燕強調，中央公園是全台灣市中心最大的公園，面積67公頃，是台北大安公園的2.58倍，這幾年台中致力於空汙整治，往年秋冬都是空污季，抬頭望見藍天白雲，見證過去幾年整治有成，市府會繼續努力。

建設局長陳大田表示，在美樂地公園場域舉辦首屆台中市民野餐日，是建設局創新努力的目標，許多市府同仁不但邀請親朋好友一同參與，也以使用者的角度體驗公園環境軟硬體設備。

陳大田指出，中央公園以低碳、智慧、創新的城市治理概念，打造全齡友善共融空間，許多市民朋友也充分利用大眾運輸工具前來現場，同時也將現場垃圾打包帶走，具體行動響應低碳環保愛地球。