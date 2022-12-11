網紅王晨飄外型甜美，身材十分火辣，她時常在社群平台上曬出騎重機的影片與照片，巨大反差感令許多用路人和網友關注，在Instagram擁有16.9萬人追蹤，傲人好身材也獲封「重機女王」的美稱，近日她到泰國出遊，釋出的照片立刻被網友讚爆。

王晨飄9日用Instagram打卡，她和朋友在華欣海灘附近的酒店，在旅遊過程中寫下：「有會拍照的姐妹一起旅行真的愛了」，這張由朋友掌鏡的照片構圖絕佳，王晨飄在泳池中回眸一笑，白皙膚色和傲人身材都成為焦點，她身上的墨綠色掛脖式比基尼中間挖空，隱約能看見渾圓雪乳。

照片上傳後獲得萬名網友按讚，網友紛紛留言：「這張好仙氣」、「也太美了吧」、「有飄姐就有讚」、「根本是旅館封面照啦」、「水！」、「仙女姊姊可以認識妳嗎」、「這根本老婆」、「身材好又漂亮，隨拍即美」、「是飄姐很上鏡」、王晨飄謙虛回應：「美圖秀秀讓我很上鏡」。

王晨飄平時除了騎重機，還會到廟會當美女禮生，高挑身材加上幾乎有整顆頭高的華麗頭飾，曬出的影片中穿著花朵旗袍，胸前挖空露出傲人曲線，裙子一邊開衩秀出修長美腿，光是走路就能成為焦點，網友紛紛激動直呼：「飄飄美翻天」、「我要抱緊處理」、「廟會禮生真的太適合了」、「大家都在看仙女」、「完美駕馭這套衣服」也有人關心：「頭不重嗎」。