歡慶聖誕佳節，華友聯董事長陸炤廷及華友聯吉祥物Hito熊，獲邀參與衛武營聖誕樹點燈儀式，不但在衛武營聖誕黃昏市集設攤廣發聖誕禮物，更獨家贊助衛武營主辦之NSO國家交響樂團《音樂的魔法聖誕共遊》節目，陸炤廷邀請住戶們到衛武營𨑨迌，共遊溫馨聖誕月！

衛武營聖誕樹點燈儀式，吸引不少民眾參加。(衛武營提供)

華友聯吉祥物Hito熊，深受小朋友喜愛。(圖/品觀點提供)

迎接聖誕佳節，衛武營國家藝術文化中心在臨近三多路的北廣場，搭起一棵近10米高的聖誕樹，10日晚間舉辦「聖誕搖擺嘉年華」聖誕樹點燈儀式，吸引大量民眾到場同樂。

華友聯董事長陸炤廷及吉祥物Hito熊獲邀擔任今年的點燈嘉賓，與衛武營藝術總監簡文彬及衛武營花露露，一同點亮衛武營，現場伴隨高雄市管樂團長號四重奏聖誕演奏曲，發送聖誕糖果，為幸福聖誕增添熱鬧佳節氛圍。

而華友聯今年在衛武營黃昏市集設有攤位，分別在12月10、11、24、25日設攤，準備限量專屬「聖誕華友禮」送給到場同樂的住戶們，還有機會與Hito熊現場同樂！

此外，華友聯今年大手筆獨家贊助12月24日(六)衛武營音樂廳演出之NSO國家交響樂團《音樂的聖誕魔法共遊》節目，並邀請非山非市(資源弱勢)校園的孩童們到衛武營音樂廳現場聆聽；寵愛住戶出名的華友聯集團，特別保留華友限量席次給住戶，和住戶及孩子們一同沉浸在國際級的音樂藝術饗宴裡，共度溫馨的平安夜。(記者張雅雲/高雄報導)