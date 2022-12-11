金曲培訓班合輯出版，展現在地豐富音樂特色。

台灣好基金會鐵花村音樂聚落金曲培訓班學員11日舉辦成果發表演唱會，由15位正選學員及3位國高中職學員自創歌曲，經由課程主持人金曲歌手昊恩挑選完成「BLOOM綻放合輯2」，首次收錄國語、阿美族語、排灣族語及客家語創作歌曲，曲風豐富多元，台下民眾聽得如癡如醉。

台灣好基金會鐵花村音樂聚落金曲培訓班學員11日舉辦成果發表演唱會，學員許良華、彭歲玲夫妻以客家語創作的對唱歌曲「有你在身邊」。（蔡旻妤攝）

最年長學員61歲許良華、彭歲玲夫妻以客家語創作的對唱歌曲「有你在身邊」，取材自夫妻間的日常生活，有鬥嘴、也有質樸純粹的愛，歌詞提及夫婦散步時看到牽牛花、月光、螢火蟲，發現「有對方在身邊，是1件很美好的事情」，年紀大也有浪漫的1面。

台灣好基金會鐵花村音樂聚落金曲培訓班學員林羿樺（右）、張丰（左）透過課程發現作詞沒有想像中容易。（蔡旻妤攝）

就讀台東高中的學員林羿樺表示，透過課程發現作詞其實很不容易，他說，老師講得淺顯易懂，但實際做起來蠻燒腦的，才驚覺寫詞沒有那麼簡單，也學到與台上演出者及台下觀眾的互動與技巧。

就讀育仁高中的學員張丰說，經家人鼓勵參與培訓，課程從基礎的寫詞、歌曲結構、如何作曲、調音等，學到許多原本製作歌曲不會想到的東西，「以前總是有靈感就寫，沒靈感就發呆或是硬接，現在有了架構，可以分析自己寫到哪裡，依照架構逐步完成作品，不再迷茫，更有信心和動力。」

台灣好基金會鐵花村音樂聚落金曲培訓班學員11日舉辦成果發表演唱會，金曲歌手昊恩說，他像是父母親有太多的愛想要傳遞給學員，總希望學員更好。（蔡旻妤攝）

金曲培訓班主持人昊恩說，「因為他們好、所以我可以」，現在的他如同父母親一般，有太多的愛想要傳遞給學員，總希望學員更好、更多嘗試。他說，很感謝台東縣政府等單位願意投資年輕藝術創作者，讓學員接受能夠更專業、系統性的歌曲創作課程，進而成長。