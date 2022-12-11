布蘭特油期價格12月來重挫近13%，12/9日來到76.62美元/桶，外資認為，價跌現象對能源公司的經營沒有太大壓力，特別是能源類股受惠於強勁的自有現金流量，相對於其它產業別在股市中更被看多。

此波油價下跌速度快，外資分析，美歐對俄羅斯原油進口禁令、加上60美元/桶的價格上限機制，12/5正式生效以來，讓原本已因經濟疲軟而走低的國際油價，再度面臨利空的威脅，而基礎面的OPEC+投資不足導致產能受限，多數成員國本就難以兌現產量目標。富蘭克林證券投顧認為，油國以減產支撐價格的意願明顯。

元大寶華綜經院亦分析，歐盟對俄油進口禁令及對中國經濟復甦的預期，估計短線油價有支撐力道，油價雖下跌、仍不至於崩盤。

富蘭克林投顧指出，在油價下跌過程，經營油產的業者並沒有財務受傷，能源類股獲利強勁自由現金流量充沛，資產品質顯著提升，也將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，有利能源股偏低的評價水準獲得提升。

惠譽信評就分析，2022年後疫情影響，中國潛在的需求復甦，部份能源業者提煉利潤率，零售燃料價格壓力可能緩解，有助於支援下游盈利能力。像印度國有石油營銷公司（OMC）的信用指標將得到改善中國的天然氣消費將在2023年恢復到增長軌跡，而高昂的天然氣進口成本可能導致業者繼續承受天然氣進口損失。

此外，惠譽信評指出，在俄烏衝突加劇的能源安全問題中，核心企業推動的投資可能會保持高位。 預計能源轉型和脫碳相關投資將加快步伐，儘管基礎很小。而中國的天然氣消費將在2023年恢復到增長軌跡。據此預判，2023年對亞太區石油和天然氣公司的評等展望，維持中性，顯示大多數實體穩定業績的預期。