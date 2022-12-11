香港特首李家超今（11）日表示，大陸原則上同意跨境貨車司機可點對點直接提貨交貨，不設限額，將盡快執行。

香港東網報導，港府11日公布，就放寬跨境貨運限制，香港已經與廣東及深圳政府取得共識，大陸原則性同意，無須跨境司機於指定地點交收貨物，可直接點對點提貨交貨，並取消貨運量的限額，但仍需事前申報，兩地也同意加快推行相關安排。

香港運輸及物流局署理局長廖振新表示，期望一兩日內落實，以確保香港必需品供應、產業及供應鏈運作，保障兩地社會及經濟發展。