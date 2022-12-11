有些人特別會說話，能夠靠著高明的溝通技巧讓眾人信服，《搜狐網》運勢專欄點名3星座是天生的洗腦高手，不僅心思縝密、邏輯思維強大，對於別人提出的質疑也有一套應對策略，讓眾人對他的觀點深信不疑。

▍雙子座

雙子座天資聰穎、反應快，加上語言表達能力極佳，是辯論界高手，雖然雙子座很容易被其他東西影響，不能清楚提出一條主線，但是在爭論過程中，他們會匯集所有訊息整合為自己所用，也因為如此，雙子的雄辯能力很強，特別擅長把自己的疏失包裝成是情有可原或是有所苦衷，甚至有時候說出口的謊話連自己都深信不疑。

▍處女座

處女座雖然平時很嘮叨，但並非是一個喜歡高談闊論或是一爭高下的人，不過若有必要，處女座也不會含糊帶過，勢必準備充分，並且展現出絕佳的思維邏輯，讓對方找不到一絲漏洞，也無法反駁，甚至忘了之前的觀點，開始對處女座的說法感到信服。

▍天蠍座

天蠍座喜歡掌控一切，加上邏輯思維強大，還會攻心，洗腦能力是12星座之最。不過他們的洗腦不是詭辯，更多的是步步為營，依據對方的特點而有所調整，接著再一步一步將對方拿下，無論是職場或是情場都沒人能逃出他們的手掌心，對方甚至在不知不覺中就接受了天蠍想傳達的理念和想法。