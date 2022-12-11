雲林縣政府與台西鄉安西府合作，推動「發現61幸福公路」搶商機。（安西府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為搶攻台61線西濱快速公路商機，推動「發現61幸福公路」，藉由聯結雲林沿海4鄉鎮資源，規畫南雲林、北雲林2個休息軸帶，11日縣計畫處表示將與台西鄉信仰中心安西府合作，打造五星級廁所與周邊休閒場域，配合台西海園觀光園區、產業園區，吸引遊客來訪，帶動地方經濟發展。

「發現61幸福公路」2個休息軸帶，南雲林包括口湖鄉與四湖鄉，北雲林為麥寮鄉與台西鄉，口湖鄉據點有口湖遊客中心、口湖西濱快休息站等；四湖鄉以三條崙海水浴場與海清宮包公祖廟為主體；麥寮鄉選定西濱快附近的貨櫃市集，台西鄉經過評選，最後由地方信仰中心安西府出線。

雲林縣長張麗善表示，安西府距西濱快速公路僅約2分鐘車程，非常適合作為旅遊服務據點，廟方用心經營，廟埕與周邊綠美化完善，附近還有許多在地特色小吃，可享用台西盛產的文蛤、虱目魚、牡蠣等生鮮海產。未來台西將發展產業園區，結合產業與觀光，將可有效活絡地方經濟。

針對遊客最重視的如廁與休憩場域服務，張麗善提到，縣府特別編列經費，並向中央交通部觀光局申請補助，將於安西府打造1處五星級廁所，並加強周邊休憩設施，提供更多元的服務，目前已完成發包，近日將動工興建，配合台西海園觀光園區的生態資源，吸引遊客來訪。

縣計畫處處長李明岳說，如廁環境是各休息據點的重點，縣府除了在安西府打造五星級廁所，也會協助據點之一的口湖鄉福安宮整建廁所，藉由種種超前部署，讓雲林縣成為西濱快休息場域的示範縣。

李明岳指出，另外，南雲林與北雲林2個休息軸帶，皆規畫1處風箏衝浪場域及1處釣魚平台，除呼應中央推動「向海致敬」政策外，未來將持續導入特色水域遊憩活動，以觀光產業帶動地方發展。