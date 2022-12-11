員警接獲報案後到場，即時阻詐。（第四分局提供／張亦惠台中傳真）

台中一名曾姓男子日前到玉山銀行大墩分行臨櫃欲匯款200萬台幣，聲稱是要給「表弟」代操投資，行員察覺有異，通報警方到場，曾男還致電「表弟」詢問投資標的，沒想到「表弟」態度冷淡還收回訊息，才讓曾男驚覺自己差點損失200萬元。

台中市政府警察局第四分局大墩派出所接獲銀行來電，指一名男子要匯款200萬元，現場支吾其詞，懷疑可能是詐騙，因而向員警求助。員警獲報到場了解，曾男表示，自己是要匯款裝潢費用給口中的表弟，不僅如此，還將自己帳戶網路銀行的帳號和密碼全數交由表弟代其投資之用，並沾沾自喜地表示其表弟很會投資理財，交給他準沒錯。

員警進一步檢視兩人對話內容，發現該位表弟竟稱曾男為「先生」外，內容還教導曾男若匯款時遇行員提問，就以裝潢費用所需及購買勞力士投資為由帶過，明顯是詐騙集團的詐騙手法，但曾男仍不相信，甚至主動打給表弟詢問自己投資標的，沒想到該表弟異常冷淡，僅表示會將資料傳至曾男手機，但卻同步將兩人談話內容收回，曾男才察覺事有蹊蹺，打消匯款念頭，保住200萬現金。

警察局長蔡蒼柏日前也親自到該銀行致贈紀念品感謝行員報警，才能即時阻詐，保住民眾積蓄。台中市政府警察局呼籲，詐騙集團就像變形蟲，常變換不同形式進行詐騙，遇到穩賺不賠的高報酬投資標的，務必提高警覺，如有任可疑問皆可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當而成為詐騙集團眼中的肥羊。