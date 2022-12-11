大陸近期因水產品註冊登記問題，暫停台灣魷魚、秋刀魚、午仔魚等輸入，嚴重衝擊業者生計。但有PTT鄉民今(11日)發文指出，午仔魚一直被傳出磺胺劑、孔雀綠等禁藥驗出事件，大陸從2020年開始通知各國要重新註冊，衛福部、漁業署早就知道，但半年多來依舊沒有做好風險控管。

「午仔魚是真的突然被禁售嗎？台灣政府和漁民真的一點問題和責任都沒有嗎？」有PTT鄉民發文表示，中國大陸從2020年開始通知各國要重新註冊，隔壁的日本、越南、緬甸都示範給台灣看了。日本甚至和中國大陸談判，認為應該縮減為原本的5類重新註冊就好，討價還價，最後談成18類，18類由日本官方主管機關推薦註冊，18類之外的由業主自行註冊。他問：「民進黨不是自傲有國際談判專家嗎，這時候怎麼不見蹤影了？」

該鄉民指出，再來，政府說被中國大陸禁農水產品是突襲，很不合理。你說被突襲，可是你官方衛福部自己在03/17發公告說，註冊期限就是06/30。你官方明明就知道，註冊期限就是06/30，註冊沒過，被禁售本來就是有可能會發生的事情了。加上王必勝也說，2400多家業者，其中就1800多家業者也無意願再註冊補件了，已經佔了六成多快七成的比例了。

「不願再註冊的原因是什麼，你政府有跟國人說嗎？」該鄉民質疑，是因為中國大陸太過分？是因為農漁民知道自己生產的設備不夠檢驗？還是農漁民知道自己的產品可能品質就不好 可能藥劑過量之類的？要把原因告訴國人，這才是國人最關心的，而不是一味的把過錯都怪在對方。

該鄉民強調，台灣農漁產品的品質和藥物管控，台灣農漁產品被驗出禁藥是常常聽到的。光是午仔魚，從十幾年前到現在，一直被傳出磺胺劑、孔雀綠的驗出事件，台灣漁民有自制嗎，政府有嚴格管控嗎？這已經不是外銷中國大陸的事情了，台灣本島的人民也會吃到這些養殖午仔魚，難道台灣人吃打禁藥的午仔魚就沒關係嗎？

「還有你們常說的，糖衣毒藥、雞蛋不要放同一個籃子。」該鄉民說，就在去年五月，有記者發部落格提醒，政府有做防範措施了嗎？(1)過度依賴中國市場，(2)養殖密度過高，(3)常常驗出殘留藥劑不合格。人家都直接點出這些隱患了，政府難道不知道嗎，漁民難道不知道嗎？

他還提到：你說政府和漁民去年都還不知道？今年六月，因為石斑魚被中國大陸禁售，有記者去採訪漁業署副署長林國平，詢問下一波可能禁售的就是午仔魚，他怎說沒有針對午仔魚去做特別的推測，並說午仔魚在中國、香港佔七成外銷，接下來會加強美國、新加坡、歐洲市場，來達到分散外銷市場的功能，現在已經是12月了，請問漁業署的開拓國外市場進度到哪裡了，為什麼外銷到中國大陸的比例還是大概在七成左右？

「那你們這半年都在做什麼？」他強調，前提是我們先把台灣自己的農漁產品做到好，風險控管好，然後再去管中國大陸想幹嘛，不是嗎？