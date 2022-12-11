資深媒體人許聖梅近日在節目中爆料，早期台灣某位女星為了中六合彩，到陰廟拜拜求財，果真中了獎，卻被卡車活活撞死，跟她一起拜拜的藝人全嚇壞，趕緊捐錢消災。

許聖梅在節目《震震有詞》透露，早期很多演藝圈明星都會去簽六合彩，其中一名女星跟著大家拜萬應公廟，某次簽的幾組數字真的中獎，領到錢後，她把獎金放在家裡，趕著去中部作秀，所以包了一輛計程車開往高速公路。

未料，計程車竟在高速公路上拋錨，司機拿出三角錐提醒後方來車，但女星剛從後座下車，就被卡車當場撞死，許聖梅指出，目睹一切的計程車司機毫髮無傷，「（卡車）就是對準了她就撞上去了。」

許聖梅直言，女星被撞死的過程就像是電影《絕命終結站》，「你就是不論怎麼逃，你都會死亡的概念」，噩耗在傍晚傳開後，震驚整個演藝圈，跟女星一起拜拜萬應公的藝人，不管有沒有中獎，都跑去捐錢，深怕下一個發生厄運的人是自己。

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