為協助鼓山高中舉重隊更完善的訓練場所，高雄市十傑創辦人王禹生董事長結合12位高雄企業家與善心人士，為訓練場館全面安裝空調設備，同時加碼設置玻璃門，改善1樓2樓浴廁設施，並於10日舉行剪綵揭牌啟用。

高雄市十傑創辦人王禹生董事長結合12位高雄企業家與善心人士，協助鼓山高中舉重隊更完善的訓練場所。(高雄市教育局提供)

教育局長謝文斌親自到校頒贈感謝狀，並且主持剪綵揭牌，正式啟用冷氣。謝文斌局長現場也勉勵選手專心練習，為高雄市爭光，也為台灣爭光，用更好的成績來回報所有捐贈人的善心。

鼓山高中舉重隊成立於82年5月，以發掘培訓具有潛力之運動員為目標，經過多年來的努力訓練，連續多年來榮獲全國高中組、國中組團體總冠軍，更有多位選手在世界青年與亞洲青年中榮獲佳績，是台灣知名的舉重名校。

鼓山高中廖俞雲校長表示，鼓山高中舉重館於98年興建，啟用迄今已十多年，但是長年以來無法在訓練場裝設空調設備，炎夏蒸溽，光站著看小孩訓練，一下子就汗流浹背了，更何況是選手與教練，他們所承受除了來自於體力的耗損之外，還有因為高溫而造成的的疲勞。總教練吳銘通也說，雖然選手們承受高溫練習，十年如一日，卻從來沒有抱怨與懈怠。

為協助鼓山高中舉重隊更完善的訓練場所，讓選手專心爭取成績，高雄市十傑創辦人王禹生董事長，不但親自到校多次探訪，感同身受的發現學生的需求，並且親力親為四處奔走。

集結冠華教育集團黃良華總裁、華盛營造股份有限公司蘇成達董事長、義大癌醫院洪朝明院長、義大醫院杜元坤院長、居興建設股份有限公司林詠盛董事長、海之寶企業有限公司呂友助董事長、電轉轉電力股份有限公司楊明坤董事長、高雄顯明殿慈善會何俊龍理事長、成邑國際投資股份有限公司楊煜德董事長、正忠排骨飯有限公司王致中董事長及建宏民俗調理中心林建宏所長等高雄傑出企業家，以最快的速度安裝好冷氣，還加碼設置玻璃門，重新改善了1樓2樓的浴廁設施，也重新把外牆重新粉刷，讓斑駁老舊漏水的牆面煥然一新。

為提供選手合宜的訓練環境，並且樂觀上進，現場冠華教育集團黃良華總裁，也當場宣布加碼贊助獎助學金，讓現場響起一陣歡呼。(記者張雅雲/高雄報導)