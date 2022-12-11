鹿港溪開源廣場水舞秀打前鋒，璀璨登場，即日起每天晚間6時至9時每半小時展演5分鐘。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港溪開源廣場水舞秀打前鋒，璀璨登場，即日起每天晚間6時至9時每半小時展演5分鐘。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港溪開源廣場水舞秀打前鋒，璀璨登場，即日起每天晚間6時至9時每半小時展演5分鐘。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化鹿港溪水岸廊道啟用後，一躍成為鹿港觀光新景點，彰化縣政府預計明年再投入3000萬元，營照整體光環境，開源廣場水舞秀打前鋒，璀璨登場，即日起每天晚間6時至9時每半小時展演5分鐘，期待串聯鹿港老街、龍山寺、護安宮、文武廟、天后宮等景點。

彰化縣長王惠美表示，鹿港溪是鹿港的母親河，過去唐山過台灣就是經由這條鹿港溪進入鹿港天后宮，在媽祖的庇佑下，附近商家生意興隆，但鹿港溪也逐漸淤積，成了臭水溝，縣府爭取前瞻經費補助，讓鹿港溪風華再現，吸引人潮，將再加碼，縣府已編列明年預算3000萬元，要挹注在1.5公里長的水岸廊道，營造整體光環境，期待未來帶動晚上的觀光人潮。

王惠美表示，鹿港現在有民宿，未來也有五星級酒店進駐，鹿港的觀光產業將會越來越好。迎接解封，來鹿港溪遊憩的旅客已經越來越多了，今年還爭取到洛津國小的全國首例地下停車場兼設蓄洪池工程，工程總經費近3億，中央補助2.2億元，縣府自籌8000萬元，未來將完善整體停車空間，讓停車能更方便。

鹿港開源廣場的水舞絢爛奪目，隨著燈光、音樂變幻，讓鹿港夜間更多了精彩看頭，附近還可以拜訪龍山寺，漫遊蜿蜒巷弄到鹿港老街、鹿港天后宮等，品嘗小吃、夜宿鹿港，進行更深度旅遊。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港溪經整治後，吸引很多人前來打卡，加上水舞表演更吸睛，公所將持續與縣府一起打造夜的鹿港之美，希望一起來欣賞。