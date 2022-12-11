對於兵役問題，曾經擔任陸委會特任副主委的張顯耀11日在臉書貼文指出，民進黨在九合一大選挫敗，明年進入總統、立委大選，徵兵制恢復成一年將成為羅生門，今年年底前不宣布，明年年底前宣布可能性更低，民進黨政府是否真的能扛得住美方的壓力？

台北市第三選區立法委員補選將於明年1月8日投票，張顯耀今天透過臉書發文力挺國民黨參選人王鴻薇。張顯耀說，選出來的立委最快1月10日宣誓就職，補選出的立委任期只剩下12個月又21天，那台北市中山區及松山區精忠里等20里需要從來沒有民代經驗，等待他慢慢熟悉業務的「國會實習生」？

張顯耀表示，王鴻薇在地耕耘16年，服務廣受市民肯定，揭發弊案、糾舉中央執政亂象，已證明具備立法委員的資格和實力，絕對可以無縫接軌，更上一層樓服務更多民眾。

談到兵役問題，張顯耀說，在民進黨政府近7年來仇中反中政策，美國全球戰略轉移，給予我方役期延長壓力，國防部只要發布行政命令，即可從現行的4個月延長為1年，但役男徵召以年次計算，拖過12月31日就要再等明年。

張顯耀認為，一旦徵兵一年重起，也證明民進黨的仇中反中政策，導致兩岸幾乎兵戎相見，共軍共機、共艦在台海周邊演習將成為常態，國軍長期面臨戰備狀態，役期延長強化國軍自我防衛能力是民進黨無法迴避的政策，但現在遲遲不宣布役期延長或試圖緩和兩岸關係，都是極不負責任的行為，而即將面對未知役期延長的役男及家長，心亂如麻，生涯規畫錯亂，甚至在不久的將來要送孩子上戰場，又是情何以堪？