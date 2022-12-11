史蒂芬朗的角色海報。（迪士尼提供）

好萊塢資深男星史蒂芬朗，演活《阿凡達》反派「庫里奇上校」，庫里奇在第一集已陣亡，但將在續集《阿凡達：水之道》復活，會從人類軀體中永久轉移到阿凡達身上，讓粉絲相當驚喜。

他接受聯訪時表示，拍完第一集時，導演卡麥隆並沒有告訴他這個角色會復活，僅說《阿凡達》會有一系列續集，「所以當我接到卡麥隆電話時很驚喜但也很驚恐，畢竟庫里奇最後胸口被插了兩把大箭，已經有很明確的結局，所以能夠再度回歸是很大的紅利。」

同劇的凱特溫絲蕾憋氣紀錄高達7分鐘，問及他的成績時，他解釋自己不是水中的角色，但也有和同事們一起進行自由潛水訓練，他認為在水中難的不是憋氣而是要一邊演出，他不甘示弱地笑說：「其實我也可以做到4到6分鐘啦，至少有4分鐘，如果純憋氣不演戲的話。」

外界好奇庫里奇如何復活，史蒂芬解釋角色會注入庫里奇原先的DNA，會保有他的基本個性，但是融合在阿凡達的軀體，就會是一個全新的存在，「一定有驚喜在其中，我們不會把同樣的主軸再拉回來重複做一次，那毫無意義，畢竟卡麥隆已經把電影帶到更高的層次，我能說的就是大家可以期待『意外』。」

史蒂芬也坦言續集的拍攝比第一集挑戰大，尤其這次不是實景演出，而是要配合表演捕捉機器（performance capture），需要更專注嚴謹，但拍攝的氣氛仍然輕鬆美好，「「我很感謝劇組讓我們關係這麼密切，我從2007年開始就是《阿凡達》宇宙的一部分，無論這10幾年我做了多少其他事情，仍存在這個大家庭，希望我的餘生都有《阿凡達》。」

《阿凡達：水之道》將在12月14日全台上映。（迪士尼提供）

《阿凡達：水之道》將在12月14日全台上映。