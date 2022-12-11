國際業界比賽「2022HBC世界盃髮型美容美睫美甲眉藝文創國際競賽青少年組」日前在彰化市舉辦，全台國高中職校、大專院校以及業界好手齊聚一堂，台東縣脫穎而出，勇奪1冠軍、1亞軍、8特優，更獲得大會競賽總錦標特優獎。

台東縣私立公東高級工業職業學校的國三技藝班今年拿下1冠軍、1亞軍、8特優的佳績，並獲得大會競賽總錦標特優獎，精湛技藝，表示台東學子的創意美學深獲肯定，台灣後山髮型美容與美甲技術教育與業界接軌。

台東縣家政職群國三技藝班、來自大王國中學生張庭優對創意造型設計有自我獨特的想法與創意，「擁抱個性的太陽」勇奪國際創意紙圖造型冠軍；泰源國中學生林子妘作品「黑白世界」，手法細膩、有個性的設計獲得亞軍。

公東高工校長李恭榮表示，公東和台東縣內國中配合的家政職群國三技藝班美髮技術科及時尚造型科，教學目標為家政內需型轉化為外需型生活服務產業，區分為生活服務設計與經營管理，其中髮型設計師、新娘造型師、美容SPA芳療、美甲、美睫師養成是培育人才的目標。

2022世界盃髮型美容美睫美甲眉藝文創國際競賽，今年邁入第27屆，為國際業界的最高榮譽比賽。項目包含動態與靜態競賽，其中紋繡眉、繡唇、影視特效、造型手工皂、美甲彩繪2D與3D平面及立體造形的創意、新娘祕書、髮型編梳、整體髮妝造型、配飾設計、纏花飾品組、6D美睫組等。