李宓分享懷孕喜訊。（翻攝李宓IG）

資生堂千金李宓報喜再懷雙胞胎！李宓今年9月與小5歲老公阿Q砸百萬補辦婚宴，雙胞胎萌兒上個月剛滿周歲，曾說想生女兒的李宓10日再傳好消息，開心分享二度做試管嬰兒成功、再懷雙胞胎；目前懷孕3個月的李宓今表示，這次試管花了將近60萬台幣、耗時半年多才成功，過程相當辛苦，「雙胞胎現在還不確定，要看baby發育狀況，希望都能順利長大，但目前胚胎是有成功植入2個，性別還沒辦法看出來」。

她上一次做試管花了約30萬，成功誕下雙胞胎兒子，這次花費更多，主要是過程中，取卵跟胚胎發育狀況不是很順利，「所以有多做了幾次取卵手術，然後也因為年紀大所以有多做了pgs檢測。試管嬰兒補助領完，大約自費50至60萬」；她前後共取3次卵、做了17個胚胎，照超音波後確認有2個胚胎成功著床。

她也和老公將做試管的過程紀錄下來拍成影片，放在YT頻道與大家分享。影片中，她坦言半年多來為了「做人」非常辛苦，「一開始我的卵子顆數很少，後來有吃營養品、調整作息，卵子終於有變多，可是畢竟（年紀）還是比較老一點，所以不是很順利，前後取了3次才成功」；她隨後向老公撒嬌抱怨：「那像你只要取『精』那麼簡單。」阿Q搞笑回：「我的厲害啊，妳的很老、我的很年輕。」李宓傻眼老公的幽默感，故作生氣拍打他胸口，氣呼呼說「你過份」，小兩口一來一往互動甜蜜。