大陸近期動作頻頻，繼暫停台灣魷魚、秋刀魚、午仔魚等水產品輸入後，連金門高粱、台啤等飲品也遭限制，對經濟民生再造成一波衝擊。國民黨立委賴士葆表示，政府只會罵對岸解決不了事情，當初ECFA是基於九二共識之下的讓利，現在看來那些早收清單都逐漸在收回，雙方變成「沒關係就有關係」，沒通過檢疫或行政程序不符合都是莫須有的理由，結論就是「不再讓利」。賴士葆不禁問蔡政府：還要繼續抗中保台嗎？

賴士葆今(11日)在臉書發文表示，農漁產品陸續被禁止銷往大陸，如今再擴大到酒類及飲料等產品，蔡政府稱陸方已讀不回，已經協助業者該補的文件都補了。既然稱有政府會做事，現在蔡政府事情做了，卻是根本解決不了事情，蘇貞昌呼籲大家團結譴責陸方，如果朝野團結起來罵中國大陸，可以解決事情，在野黨巴不得可以幫助農漁民把貨銷出去。

賴士葆指出，2020年前ECFA將屆滿10年的時候，身為在野黨就不斷提醒蔡政府要協助業者及早想出因應措施，當時經濟部的官員說對產業的衝擊不大，影響只有外貿的5％不到，然而官員不會想到對石化、傳產業者的生計影響是百分之百啊！更何況全部的早收清單產值高達2百多億美元，官員說的是風涼話。

賴士葆強調，當初ECFA是基於九二共識之下的讓利，現在看來那些早收清單都逐漸在收回，蔡政府官員說陸方禁止我方貨品銷陸不說明原因，也不給緩衝時間，這是歧視性待遇。的確，就像我們對陸配取得身分證和小明返台也給予歧視性的待遇一樣，當雙方政治上是互不隸屬，雙方沒有關係就有關係了，沒有通過檢疫或是行政程序不符合這些都是莫須有的理由，結論就是不再讓利。請問蔡政府繼續抗中保台嗎？

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