台灣四面環海，海洋資源相當豐富，不過海鮮價格卻不親民。近日有網友好奇，菲律賓宿霧、日本沖繩、泰國芭達雅的當地生猛海鮮都很便宜，為何同樣是臨海的台灣海鮮價格賣得特別貴？貼文一出引發熱議。內行人指出，台灣海鮮貴的原因就是因為盤商！

原PO在PTT發文表示，以前出國時到菲律賓宿霧、日本沖繩、泰國芭達雅等海岸觀光名地，對於當地生猛海鮮的便宜價格都相當驚訝，隨後就是一陣爆吃狂嗑；反觀台灣明明也是臨海，海鮮價格卻賣得特別貴，港口海產更是價格驚人，「為啥台灣海鮮那麼貴啊？」

對此，許多網友紛紛回應，「搞笑的是外籍漁工薪水還是最低的」、「吃不起海鮮可以吃萊豬？」、「有台灣價值的民主海鮮，當然加價賣」、「我也不懂，四周環海，海產也沒多便宜」、「台灣人專坑台灣人」、「上一個嫌海鮮貴的被噴到天上去了」、「台灣人將本逐暴利又不是第一天」、「看船東都住哪開什麼車你就知道了」。

另外有內行人指出，其實台灣海鮮賣得貴，主要原因就是盤商轉賣，「都被大盤、中盤、小盤商賺到爆了啊」、「其實海鮮很便宜，如果你直接跟漁民買」、「盤商最賺，有些被刺龍刺鳳的壟斷就是了」、「你看一堆直播賣海產就知道利潤了」、「盤商都開進口車買樓你說呢」。