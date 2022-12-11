上周五，英國、義大利與日本達成了「全球作戰航空計劃」 (GCAP)的簽定，一3個國家將共同研發第6代戰鬥機，期望在2035年服役。

GCAP以之前英國提出的「暴風雨」(Tempest Fighter)，以及日本的FX戰機計畫為基礎。可視為2種戰機計畫的融合。它涉及第六代戰鬥機的技術開發，包括 UCAV/忠誠僚機和多工網路能力。三個國家的主要企業分別是李奧納多(Leonardo)、英國航太系統(BAE Systems) 和三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)，有趣的是，雖然英國主導暴風雨、日本主導 FX，但 GCAP 沒有選出主要領導國家或公司。

聯合聲明提到，「GCAP計劃不只是新戰機的開發，也會形成可觀的經濟和工業效益，成為義大利、日本和英國的支柱產業，將為下一代尖端技術人員和工程師提供一展長才的機會。」

「這計畫也考慮到了我們的盟友和潛在合作夥伴，包括美國、北約以及印太地區，都是我們設想的盟友。」

As heralded, #UK, #Italy, and #Japan have merged their #Tempest and F-X future fighter projects into the Global Combat Air Programme (#GCAP). With a @JanesINTEL story inbound, a short thread of some key points... 1/7 pic.twitter.com/2xUzIUBZE8 — Gareth Jennings (@GarethJennings3) December 9, 2022

不過，GCAP是英國、日本和義大利，在沒有美國的幫助下走自己路的一種嘗試，這在如今的世界格局是比較少見的。

根據協議，日本三菱重工與英國BAE 是主要合作者。義大利李奧那多是關鍵參與者。日本石川島播磨重工( IHI)、英國勞斯萊斯(Rolls-Royce)和義大利 阿維羅航太(Avio Aero)負責發動機開發，而三菱電機、李奧那多英國分公司(Leonardo UK) 和李奧那多西班牙航太( Leonardo SpA) 將負責航空電子設備。