紀錄片《哈利與梅根》(Harry & Mehgan)第三集透露，2018年夫婦倆在婚禮籌備期間「鬧劇」輪番上演，尤其是女方生父湯瑪士·馬克爾見錢眼開，應狗仔要求演戲擺拍，不過最後湯瑪士因病無法到場，查爾斯非常暖心的提議要陪梅根走紅毯，卻換來意想不到的回應。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，梅根童年不盡完整，她是父親湯瑪士(Thomas Markle)第二段婚姻的孩子，6歲時遭遇雙親離異，此後和媽媽拉格蘭(Doria Ragland)相依為命，成年後又與父親關係緊張，尤其是認識「王子」後，湯瑪士為錢不擇手段出賣他們。值得一提的是，薩塞克斯公爵夫婦婚禮前夕，梅根那同父異母的兄弟姊妹跳出來喊冤「沒被邀請」，最終只有母親到場，這件事又讓英國媒體逮到機會大做文章。

據悉，湯瑪士在婚禮前二度心臟病發，被醫師阻止坐長途飛機，必須待在醫院休養。事後聲稱，「他們從來沒問我過得如何，還告訴我永遠不要說話(跟記者)…」雖然他一再為配合狗仔的假照片道歉，辯解這麼做是為提升形象，讓狗仔少煩孩子們，同時卻主動讓「有心人士」盜用手機，跟女兒對話，洩漏更多隱私。

另據《每日鏡報》(The Mirror)消息指出，梅根在婚禮期間對許多計畫表示不滿，鬧的整個王室家庭雞犬不寧，已故女王甚至為此把哈利叫過來訓斥。儘管如此，手心手背都是肉，王室專家哈德曼(Robert Hardman)表示，當查爾斯得知親家公無法到場時，替兒媳感到相當難過，便主動提議「我來陪你走紅毯」，沒想到梅根回答「我們可以在半路見面」，讓他非常吃驚。

專家補充:「這證明了一件事，梅根不是嬌羞的新娘子，而是獨立自主、決定用自己的方式華麗登場。」