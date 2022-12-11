寶山國中地下停車場興建工程也解決寶山國中操場高低差問題。（邱立雅攝）

寶山鄉因鄉內道路狹小、缺乏停車空間，鎮公所規畫在寶山國中操場設置地下停車場，在2017年11月爭取前瞻基礎建設經費，於2018年6月通過興建，11日正式完工啟用，總面積6450平方公尺，提供188部汽車及50部機車停車位，12月試營運期間全場免停車費，明年起正式收費營運。

寶山鄉公有停車場新建工程選定寶山國中操場設置地下停車場，同時解決操場高低差問題。該工程由鄉公所爭取提案前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫，歷經多次的會勘查、意見修正，於2018年6月20日獲中央審議通過。

寶山鄉公所表示，停車場工程總計畫經費2億100餘萬元，由交通部前瞻基礎建設計畫補助61.6％約1億2400餘萬、新竹縣政府與公所各出3800餘萬。完工後，提供的188部汽車車位中，包含4格身障車格、4格婦幼優先格以及6格電動車優先格。50部機車車位中，也包含2格身障車格、6格電動車優先格。

停車場位置臨近科學園區，且是鄉內道路交通網的核心位置，未來民眾前往寶山鄉公所、戶政事務所、消防局、分駐所、郵局、農會、學校等機關，將更加便利。

12月試營運期間全場免停車費，2023年1月1日起開始正式收費營運，停車場收費標準為臨停1小時20元。月租費原價為1個月2400元，2023年1至3月開幕優惠期間，一般民眾月租費為1個月1500元、寶山鄉民月租費為1個月1300元，4月起恢復個別價格，辦理月租請洽停車場管理室。