44歲男演員曹景俊（前藝名：曹景龍）出道25年，拍過眾多鄉土劇，無奈疫情導致拍戲機會銳減，只好到菜市場賣肉圓貼補家用，還得忍住脊椎舊傷復發的痛楚，十分艱辛。

曹景俊拍過20多部大愛電視劇，也演過《玫瑰瞳鈴眼》、《天若有情》、《生生世世》、《美麗人生》等，不過這幾年新冠肺炎來勢洶洶，曹景俊面臨接不到戲的困境，因不想坐以待斃，決定跨行到傳統市場賣肉圓，根據《鏡週刊》報導，曹景俊每天凌晨6點幹活到下午2點，長時間久站導致腳無力、髖關節隱隱作痛，原來他曾因拍戲跌落馬背，脊椎當場變形，留下後遺症。

除了拍戲，曹景俊熱愛的興趣就是下廚，他偶爾會在社群平台PO炸雞腿的照片，10月下旬更公開自己正在學習製作清蒸肉圓，坦言：「一顆小小的肉圓要做得好其實並不簡單，當中的細節是如此多，光是包的手勢技巧就有其獨到之處。」

今年10月底，曹景俊的肉圓店在中和勝利市場試營運，他歡迎大家光顧，也強調：「一樣熱愛演戲也還在演戲以及製作分享美食，不是轉行只是斜槓。」吸引新聞主播鄭亦真留言：「支持支持」、演藝圈星友王嫚萱：「讚喔」，其餘網友也紛紛鼓舞：「都你親自做嗎，厲害耶！」、「感覺很好吃」、「生意興隆」