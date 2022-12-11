有民眾在網路社團po文，影片中只見一輛機車突然臨停在馬路內側快車道上，一名女騎士則蹲在大馬路上替幼童穿外套，讓後方車輛看了傻眼，趕緊閃避繞道，而影片事發地點就在桃園市中壢區榮民南路往仁慈路，中壢警方今天表示，將依據「道路交通管理處罰條例」開罰。

近日在網路流傳的行車記錄器畫面顯示，一名駕駛於8日下午4點40分左右，開車行經中壢榮民南路往仁慈路，結果才剛切換到內側車道，看到大馬路上竟有一輛機車立側柱臨停，只見女騎士蹲在機車旁，替站著的幼童穿上羽絨外套拉拉鍊，影片po網後也讓網友直呼太離譜。

中壢警分局仁愛派出所所長黃智勇今日指出，已調閱民眾上傳的影片相關資料，該機車女騎士臨時停於快車道上，幫幼兒穿著衣物，警方尚未接獲到民眾檢舉違規及報案，有關機車騎士違規事項將依據「道路交通管理處罰條例」第55條第1款規定，在快車道臨時停車，可處300元以上600元以下罰鍰。