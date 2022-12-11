新竹縣政府教育局11日舉辦111學年度各級學校家長會會長授證典禮，由縣長楊文科親自主持，頒發當選證書予126校家長會長，並邀集各校校長觀禮。楊文科會中表示，縣府積極爭取各項教學資源，期望家長、校長們能團結一致，溝通各項教育問題，並透露已向教育部爭取經費設置英語教育資源中心的好消息。

楊文科表示，縣府對於教育經費均大力支持，近年接連擴大學校的規模，今年新設嘉豐國小、勝利國中，並特別在都會區如竹北、竹東、新豐，解決學生就近入學的問題，持續新建、擴增校舍如文小三、文中二和二重國中、二重國小等。

此外，新竹縣也重視外語教學，楊文科透露，已向教育部爭取350萬元經費，將設置英語教育資源中心，每個鄉鎮也配置1名外籍教師推動英語，同時落實免費的聰明營養午餐政策，添加有機蔬菜、堅果等。

「子女強，國家就強。」楊文科指出，對於未來教育的政策，縣府會爭取各項教學資源，包含校舍補強等經費，期望家長、校長們能團結一致，溝通各項教育問題，齊心為孩子打造未來。

教育局長楊郡慈指出，縣府政策是兼顧教育的完整性與前瞻性，包含設立優質的學習環境、普及幼兒學習需求、豐厚特教資源、落實科技素養、培育雙語放眼國際、加強運動人才養成等。因此，落實學生學習素養、加強學生國際競爭力，也提升教育品質，並彰顯新竹縣教育的能見度。

授證典禮中，楊郡慈也和與會家長會長們面對面交流教育大小事，期許縣府、學校及家長會3方能密切合作，共創新竹縣教育的美好未來。