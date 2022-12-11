賴清德8日宣布參選民進黨主席，對此，民進黨前副秘書長、「制憲基金會」執行長林宜正表示，賴清德是務實台獨工作者，已經定調了，但是要展現務實這一面，表態不踩兩岸紅線；且「抗中」不用特別強調，但賴清德要強調「保台」！

林宜正目前為財團法人陽明海運文化基金會執行長，曾任民進黨副秘書長、獨派大老辜寬敏辦公室執行長。

根據《中評社》報導，林宜正認為，今年九合一選舉，民進黨慘敗，外界認為「抗中保台」牌失效，但2024大選「抗中保台」還是主要議題，重點可能是從「抗中」轉為怎麼「保台」。

台灣制憲基金會執行長林宜正。（資料照片，范揚光攝）

林宜正說，要怎麼愛台灣，不一定是兩岸對峙的關係。台灣開放探親，兩岸持續交流幾十年，這個狀態持續中，但要怎麼找到互相對待彼此關係的定義，「不是用打仗解決」。

「賴清德如果要選2024，那抗中保台路線要怎麼修改？林宜正強調，「抗中」不用特別強調，但賴清德要強調「保台」，要確定台灣在和平穩定下發展。