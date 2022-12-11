台美混血女星紀培慧憑藉電視劇《危險心靈》出道，清新形象讓她打開知名度，陸續靠作品站穩腳根，主演劇集《他們在畢業的前一天爆炸》榮獲金鐘獎女配角獎肯定，曾客串好萊塢大片《變形金剛4》，戲路相當廣闊，她近日曬出到台東遊玩的照片，私下穿著較保守的她罕見曬出比基尼泳裝。

女星紀培慧昨（10）日在Instagram曬出到台東旅遊的照片，她大方分享本次旅遊的目的是要幫友人慶生，卻托友人的福體驗超棒的生日旅遊，更嘗試了人生第一次的SUP，紀培慧直呼：「完全愛上沒辦法停下來耶」，照片中她與一群好友在台東的溪面上體驗，遠處可以看見翠綠青山，風景非常好，紀培慧頭戴遮陽帽，身上穿著粉色的比基尼，側面照美腿白皙光滑，臀部曲線十分火辣。

貼文曝光後，粉絲留言互動：「哇！天氣好好、身材好好，健身有成喔」、「謝謝你喜歡台東欸」，對於網友的稱讚，紀培慧自認不是紙片人身材，自豪：「厚片也有厚片美」。

紀培慧導演男友Henry Chen（陳亨利）這次與她一起出遊，過去兩人被直擊約會打扮相當低調，交往4年多感情穩定，近年她和男友一起住在洛杉磯，兩人的進度也被粉絲關心，近期紀培慧在社群平台上分享覺得朋友的小孩很可愛，沒想到抱去給男友看時，男友卻臉色發白，似乎已經有無數聯想，紀培慧澄清沒有暗示的意思，男友才恢復正常，讓她直呼：「這位先生，無論何時，都不要放棄求生意志啊！」