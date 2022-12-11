日本航太新興企業ispace的登月艙今天從美國佛羅里達州發射升空，預計明年4月底抵達月球。這是名為白兔-R（Hakuto-R）計畫的首波行動，將成民間企業登月首例。

日本放送協會（NHK）報導，登月艙於下午4時38分（台灣時間下午3時38分）從美國佛羅里達州以美國SpaceX公司的獵鷹九號（Falcon-9）火箭發射升空，約47分鐘後，脫離火箭後從地球朝向38萬公里處的月球航行，預計明年4月底登陸月球。

這項登月艙發射升空計畫因為火箭的檢查作業等因素，比原訂的計畫慢了約一個月才發射。登月艙搭載著由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等公司開發的小型探測機，將進行月球表面探測等各種技術的實驗。

白兔-R（Hakuto-R）計畫的第一波行動，登月艙搭載著JAXA與日本知名玩具商 TAKARA TOMY、索尼（SONY）、同志社大學等共同開發的變形機器球體「SORA-Q」。此外，還有阿拉伯聯合大公國政府的太空機構 MBRSC 的小型月面探測器等共7件物體。

日本讀賣新聞報導，ispace計畫當登月艙登月時，將以登月艙足部採取揚起的月球砂塵，然後將所有權賣給美國國家航空暨太空總署（NASA）。在日本，這項計畫11月4日首度根據「宇宙資源法」獲得政府批准。如果成功的話，將成為民間企業進行月球資源商業交易的首例。

白兔-R（Hakuto-R）計畫第2波行動是2024年將登月艙及月面探測車送上月球，進行探測任務。

ispace由曾在美國攻讀航太空學的袴田武史於2010年創立的公司，袴田擔任總裁，目前在日本、美國、歐洲等3據點員工共逾200人。截至今年7月公司資本額逾268億日圓（約新台幣61億元）。