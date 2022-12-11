彰化家扶中舉辦歲末愛心園遊會，3500名親子歡聚。（吳敏菁攝）

疫情逐漸解封，愛心也「強強滾」起來，彰化家扶中舉辦歲末愛心園遊會，3500名親子歡聚，企業也主動開車載他們來參加，147攤位有8成是民眾認捐，還有一家人已持續7年付出 ，愛心故事滿籮筐。

彰化家扶中心今年56歲，持續關懷彰化弱勢孩子，彰化縣一年大約有3500名學童委託家扶中心協助，招待受扶助家庭園遊劵，一起度過充實的家庭日。 園遊會現場不僅可品嘗到各式小吃，還有玩具、文具及豐富的生活百貨、遊戲攤位等可以選購，讓大小朋友都逛得過癮。

彰化家扶中舉辦歲末愛心園遊會，3500名親子歡聚。（吳敏菁攝）

彰化家扶中舉辦歲末愛心園遊會，3500名親子歡聚。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美也來敲響愛心鑼，表示政府資源有限，民間力量無窮，彰化家扶在地深耕，不論是經濟扶助、脫貧方案、支持團體、各式體驗課程等多元服務，讓經濟弱勢的兒少及家庭，獲得成長機會。

家扶中心主任王震光感謝彰化縣成功獅子會、彰工校友會、冠瑩獅子會、國際獅子會300D3區、各區會分會等單位主辦和民間自發響應，現場擺設147攤，各贊助企業開車將親子們載到活動會場。彰化家扶近年在縣內有認養偏鄉學校讓學童培育才藝，5個學校帶來陶笛、口琴、扯鈴、小提琴、舞蹈等精彩表演，為園遊會增添色彩，讓孩子們有展演舞台，更讓參加民眾留下深刻印象。

愛心攤位有8成為民眾響應，經營化妝品業的謝文松夫婦，從2015年開始捐贈積木、參與義賣，兒女一起投入志工，孩子參與還表示「好感動，有人買一點點東西卻捐很多錢？｣也學習關心他人，謝老闆說，需要幫助家庭很多，能力範圍不計成本贊助，並協尋資源提供義賣，希望拋磚引玉，喚起更多人參與。