副總統賴清德表態參加民進黨主席補選，被外界解讀為2024總統大選鋪路。針對頗受關注的蔡賴關係，前立委蔡正元呼籲，賴清德千萬不能提到蔡英文論文門，而且要堅持絕對不會把她30年的機密解封。郭正亮則突然脫口一句直言，「這樣民調會跌10％」。

針對蔡賴關係，蔡正元9日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，賴清德當然戒慎恐懼、小心翼翼，選黨主席雖然很順理成章，一定會當選，因為應該只有他一個人同額競選。可是選上以後，要領導立法院黨團或者要協調黨政關係。總統蔡英文每一段時間若找他來開會，他還是要去開。要小心地讓蔡英文覺得對她沒有威脅。

蔡正元甚至呼籲賴清德，千萬不要公開提起蔡英文論文門，而且要堅持蔡英文真的有論文、真的有博士學位，甚至要說，「你們不用懷疑，以後我有機會選上總統，絕對不會把30年的機密解封」，賴清德只要這樣講，蔡英文就會龍心大悅；他更補充說，最好要畫押或是口頭講，當著民進黨眾人或是對全國老百姓發誓，萬一讓他選上總統，絕對不會解封蔡英文30年封存的秘密。

郭正亮此時跳出來表示，「這樣民調會跌10％」。蔡正元則回應，「不會，搞不好蔡英文會覺得這樣會上升10％」。