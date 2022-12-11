台灣輸往中國大陸水產品再遭禁，受影響產值估超過60億，有業者認為，在大宗外銷市場遭暫停下，政府應嚴格管制明年午仔魚的放苗量。學者指出，管制有其必要，但基於市場經濟，政府很難對其進行管制，但早在去年生鮮水果遭大陸暫停輸入後，政府就應該想到漁產和加工食品可能遭禁，否則既無法跳脫框架，也難超前準備。

為避免產業受到衝擊造成漁民損失，農委會採取作為包括協助拓銷午仔魚至東南亞市場、秋刀魚至日韓等市場，並協助原以中國大陸為加工基地的魷魚、鰹魚等轉至其他國家，以及協助凍儲及加工費用，調節市場供需及輔導加工產品加值。

有業者表示，政府雖協助拓展市場，不過拓展市場、通路、凍儲、加工等都是後端作為，從源頭進行管制才是重點，對明年的放苗量應嚴格控管，政府也應具體掌握在池量，避免產銷失衡。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，管制放苗量確實應該要做，如果把計畫產銷、源頭控制都做好就不會有產銷失衡的問題，但基於自由市場經濟，一方面政府很難要求管制，也難以要求漁民配合，如果有利可圖，如何能限制漁民不能生產？

楊明憲說，午仔魚是後來才養殖的新興魚種，既然石斑和午仔魚銷陸都受阻，漁民也好奇下個具市場潛力的養殖魚種、貝類、蝦類在哪，雖然一開始養殖會因為技術與經驗不成熟而承擔一定風險，政府應輔導往新興魚類來發展，農委會不能只是一直撒錢搞補助，給了錢要能改變生產結構才有意義。

楊明憲表示，當初生鮮農漁產品被對岸暫停輸入後，就應該想到是不是會輪到加工食品，否則台灣很難超前準備，也一直處於被動回應的角色，搞不好大陸背後早有全盤佈局，我們也應該「戰略要制敵之先」，要有全盤因應的作法才對。