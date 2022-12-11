2023年即將來臨，不少人都希望新的一年能擁有好運、順利度過，日本網站「ananweb」近日發文分享，如果想要在2023年求得好運的話，12星座分別必做的3件事情。

▎牡羊座

1、把不安和困擾都留在2022年解決，不要拖延到2023年。

2、如果想要增加收入，與其羨慕別人，不如先在年底做好計畫，並努力執行。

3、盡可能保持開闊的視野，不要總是拘泥在自己身上。

▎金牛座

1、丟掉不必要的堅持，積極嘗試新挑戰，就能增加他人對自己的關注度。

2、在年底前結交可靠的朋友，2023年就能順利展開。

3、不要維持現狀，建議在年底前整理出2023年想達成的目標，並付諸努力。

▎雙子座

1、再怎麼忙碌、想要趕快看到成果，也要記得放慢步調。

2、就算被交付的工作再麻煩，也千萬不要偷懶、馬虎，將會影響整年的事業運。

3、多和自己溝通，了解真正的自己，並且不管他人說什麼，都要堅定自我、不動搖。

▎巨蟹座

1、不要滿足於現狀，而是持續進步成長。

2、改變熬夜、暴飲暴食等壞習慣，想要有好的運氣，就先從早睡早起、多運動等良好的生活習慣開始。

3、重視工作上或私底下的人際關係，取得他人的信任有助於2023年的發展。

▎獅子座

1、不要有先入為主的觀念，多聽取別人給予的意見。

2、在年底時會非常繁忙，要盡可能調整好自己的心理狀態。

3、挑出仍需改進的部分，並制定2023年的目標。

▎處女座

1、不管是愛人還是工作夥伴，都要和他們坦誠相待。

2、站在客觀的角度，確認自己的最終目標。

3、堅持自己的喜好，不要因為責任感而妥協。

▎天秤座

1、了解自己真正的長處，重新建立自信心。

2、想辦法讓生活變得更愉快、有意義。

3、找到一個想成為的榜樣，試著模仿對方，就能有效使自己成長。

▎天蠍座

1、從年底到2023年春天，是尋找並塑造理想中的自己的大好時機。

2、專注於自己真正喜歡的事物。

3、接受和自己不同價值觀的人的意見。

▎射手座

1、不管外在還內在，探索更多的可能性。

2、創造一個可以感到安全、放鬆的地方。

3、加深與他人的人際關係，將來他們都會成為可靠的靠山。

▎摩羯座

1、廣結善緣、拓展人脈。

2、把自己的事情擺在首要順位，多花點精神、時間也無妨。

3、對於一些顯而易見的事情保持懷疑的態度。

▎水瓶座

1、不只2023年，制定一個中長期的人生計劃。

2、找出你真正喜愛的事物。

3、不管在感情中還是工作中，了解自己的優點與魅力，並積極彌補缺點。

▎雙魚座

1、到12月底前運氣會得到提升，無論在哪方面，都盡可能去做想做的事情。

2、了解自己的優勢，清楚知道自己是怎樣的人。

3、堅持自我的信念，不論別人說什麼都不要輕易動搖。