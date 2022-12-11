2023年即將來臨，不少人都希望新的一年能擁有好運、順利度過，日本網站「ananweb」近日發文分享，如果想要在2023年求得好運的話，12星座分別必做的3件事情。
▎牡羊座
1、把不安和困擾都留在2022年解決，不要拖延到2023年。
2、如果想要增加收入，與其羨慕別人，不如先在年底做好計畫，並努力執行。
3、盡可能保持開闊的視野，不要總是拘泥在自己身上。
▎金牛座
1、丟掉不必要的堅持，積極嘗試新挑戰，就能增加他人對自己的關注度。
2、在年底前結交可靠的朋友，2023年就能順利展開。
3、不要維持現狀，建議在年底前整理出2023年想達成的目標，並付諸努力。
▎雙子座
1、再怎麼忙碌、想要趕快看到成果，也要記得放慢步調。
2、就算被交付的工作再麻煩，也千萬不要偷懶、馬虎，將會影響整年的事業運。
3、多和自己溝通，了解真正的自己，並且不管他人說什麼，都要堅定自我、不動搖。
▎巨蟹座
1、不要滿足於現狀，而是持續進步成長。
2、改變熬夜、暴飲暴食等壞習慣，想要有好的運氣，就先從早睡早起、多運動等良好的生活習慣開始。
3、重視工作上或私底下的人際關係，取得他人的信任有助於2023年的發展。
▎獅子座
1、不要有先入為主的觀念，多聽取別人給予的意見。
2、在年底時會非常繁忙，要盡可能調整好自己的心理狀態。
3、挑出仍需改進的部分，並制定2023年的目標。
▎處女座
1、不管是愛人還是工作夥伴，都要和他們坦誠相待。
2、站在客觀的角度，確認自己的最終目標。
3、堅持自己的喜好，不要因為責任感而妥協。
▎天秤座
1、了解自己真正的長處，重新建立自信心。
2、想辦法讓生活變得更愉快、有意義。
3、找到一個想成為的榜樣，試著模仿對方，就能有效使自己成長。
▎天蠍座
1、從年底到2023年春天，是尋找並塑造理想中的自己的大好時機。
2、專注於自己真正喜歡的事物。
3、接受和自己不同價值觀的人的意見。
▎射手座
1、不管外在還內在，探索更多的可能性。
2、創造一個可以感到安全、放鬆的地方。
3、加深與他人的人際關係，將來他們都會成為可靠的靠山。
▎摩羯座
1、廣結善緣、拓展人脈。
2、把自己的事情擺在首要順位，多花點精神、時間也無妨。
3、對於一些顯而易見的事情保持懷疑的態度。
▎水瓶座
1、不只2023年，制定一個中長期的人生計劃。
2、找出你真正喜愛的事物。
3、不管在感情中還是工作中，了解自己的優點與魅力，並積極彌補缺點。
▎雙魚座
1、到12月底前運氣會得到提升，無論在哪方面，都盡可能去做想做的事情。
2、了解自己的優勢，清楚知道自己是怎樣的人。
3、堅持自我的信念，不論別人說什麼都不要輕易動搖。
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