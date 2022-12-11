恆春警分局指出，已告發3件道路行駛無牌越野車，以及沒入1車輛，最高可罰1萬800元罰鍰。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春警分局指出，已告發3件道路行駛無牌越野車，以及沒入1車輛，最高可罰1萬800元罰鍰。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

2022墾丁極限大會師10、11日登場，吸引北中南車友近300輛越野車齊聚恆春，但還沒跑山就引起不少鎮民不滿，有民眾抱怨很多無牌越野車在街頭亂竄、排氣管聲很刺耳，對此，恆春警分局指出，已告發3件道路行駛無牌越野車，以及沒入1車輛，最高可罰1萬800元罰鍰。

恆春在地臉書社團這2天有不少民眾抱怨指出，「今天很多無牌的越野車，油門催很大，在馬路亂竄，排氣管很刺耳，請問警察大人們有看到嗎」、「一堆車在恆春鎮內街頭引擎拉轉，墾丁船帆石的民宿周邊也是在翹孤輪拉轉，能不能到賽場再好好地耍帥，居民都傻眼」、「雖然現在停在恆北路沒行駛中，但至少一半沒牌的」。

對此，恆春警分局指出，有接獲民眾檢舉恆春東門路口附近有無牌越野車及沙灘車在路上行駛，而經員警前往查看，發現是越野車隊在該地維修及檢查車輛，之後將以貨車或拖車載運至山區山道、林道等目的地，未於道路駕駛。

但經警方在各路段積極取締後，雖發現大多車輛都有掛牌，不過仍有少數車友存僥倖心理，警方已在北門路段、坑內路段共告發3件於道路行駛無牌越野車，沒入1車輛，並告誡車隊切勿違規行駛無照車輛，以及行使道路拉轉引擎聲量，以免造成夜間安寧。

恆春警分局長林明波表示，民眾利用網路社團號召越野車友及愛好者，每年舉辦聚會，以貨車及拖車等方式將無牌越野車載至恆春地區山道、林道等非道路範圍行駛，但有少數車友貪圖一時方便，直接於道路行駛無牌越野車，已違反道路交通管理處罰條例第12條、第32條規定，最高可開罰1萬800元罰鍰，並禁止其行駛或沒入車輛。