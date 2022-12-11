新北有名房仲男在線上遊戲認識1名人妻，2人竟發展出不倫戀情，還互傳鹹濕對話，其內容提及「所以你是買飛機杯還是前列腺」、「調教」、「自慰」、「高潮」、「舔」、「危險期」等語，甚至還提到購買情趣用品、玩具，其人妻還不避諱想要和他再次發生性行為被調教，其丈夫發現後怒告求償100萬元，法官判房仲男須賠償35萬元，可上訴。

依據判決書記載，歐姓男子與妻於103年間結婚，並育有2子女，豈料，妻子在線上遊戲認識1名莊姓男子，2人竟然發展不倫戀情，發生多是性行為，他指出，妻子多次以工作繁忙為理由住在外面，且對家中事務漠不關心，經他多次溝通仍未改善。

今年6月間，歐男在使用家中的共用電腦時，發現妻子的通訊軟體內與莊男的鹹濕對話，對話中妻子與莊男相約發生多次性行為，且毫不避諱想要和對方再次發生性行為、調教等話語，甚至還提到購買情趣用品、玩具、挑逗、調情、見面過夜等對話。

歐男表示，得知妻子外遇消息一時之間無法處理，且想到還有2名未成年子女，其中1人還有重度身心障礙亟需照護，顧及孩子們他不敢直接和妻子攤牌與起爭執，導致他身心受創，每天男以入眠，且原本有罹患焦慮心因性胃食道逆流，因妻子外遇後，病情加重，內心痛苦難以形容，於是對莊男提告求償100萬元。

新北地院審理時，莊男喊冤並提到，依大法官釋字第791號解釋已宣示《憲法》保障人民的性自主權，因此認為通姦沒有違法或侵害配偶權，再者，他表示歐男提出的通訊軟體對話紀錄，並未經歐男妻子同意取得，侵害他人隱私權，而且，諸多對話是歐男假扮其妻子與他聊天所取得，是違法取證。

另外，莊男認為自己從事房仲業無底薪，每月僅有2萬至3萬元的收入，且名下無資產還要扶養3歲女兒，照顧罹癌父親，而且，歐男只有對他提告，並沒有對其妻子求償，等於將精神痛苦全部歸責於他，認為太苛刻，希望法官判賠金額能少一點。

法官勘驗莊男與歐男妻2人對話紀錄，其內容提及「所以你是買飛機杯還是前列腺」、「調教」、「自慰」、「高潮」、「舔」、「危險期」、「性器」等語，甚至還討論相約外宿，以及討論2人發生性行為的過程與感受，認定2人發生過多次性行為，另外，莊男提出歐男假扮妻子多次取得雙方對話紀錄，法官不採信，審酌後判莊男要賠35萬元，可上訴。