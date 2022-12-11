《加油喜事》演員鄒承恩（右）、楊晴現身新北歡樂耶誕城。（TVBS提供）

TVBS全新8點檔《加油喜事》將於本周三（14日）接檔，演員周孝安、鄒承恩、楊晴、臧芮軒與劉育仁11日現身新北歡樂耶誕城市民廣場「雪白之城」，參與「加油喜事 告白大聲公」活動，在綿綿細雨中為民眾應援、說出真情告白，並分送「加油喜事」喜糖，幸福氛圍滿滿，

聊起告白經驗，5位演員幾乎都是「直球告白」類型，鄒承恩戲裡是未談過戀愛的含蓄男子，對飾演單親媽媽的楊晴有好感，默默守護對方身邊，戲外的他則不愛拐彎抹角，通常都是直接告白。楊晴飾演對愛情不抱幻想、腳踏實地的牛肉麵老闆娘，即使身旁出現的追求者也不為所動，戲外的她坦言討厭關係處於模糊地帶，面對喜歡的對象總是勇往直前問：「我們在一起，好不好？」

周孝安開心玩起告白大聲公。（TVBS提供）

周孝安回想最印象深刻的告白經驗，曾與喜歡已久的對象一起旅遊，在遊覽車上向女方宣告：「我現在倒數10秒，倒數完後就會親妳！」大膽直進的作法，成功追到初戀女友。臧芮軒國中時期有男生拿著米老鼠造型氣球，從校門口一路走到教室，到她桌前跪下，問：「要不要交往？」讓她至今印象深刻。劉育仁透露自己最愛幫朋友告白，常在教室外面喊女生出來，大家聽完反問：「對方如果誤會是你要告白怎麼辦？」他瀟灑地說：「那我也沒辦法啦！」