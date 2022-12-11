大陸近期因水產品註冊登記問題，暫停台灣魷魚、秋刀魚、午仔魚等輸入，嚴重衝擊業者生計。前立委郭正亮今(11日)在《新聞大白話》節目指出，日本也是去年4月知道新的註冊程序，用了4個月時間輔導日本業者。結果日本、韓國為什麼沒有被禁？就只有台灣被禁的幅度高達90％以上，郭正亮質疑經濟部在幹什麼？部長王美花怎麼不見了？WTO相關問題怎麼是由農委會主委陳吉仲回答呢？

郭正亮表示，吳秀梅她說有對業者做諮詢輔導，就表示她知道有這個程序，因為這個程序是中國大陸在去年4月就公佈了，本來就是今年1月1日要實施，可是就一直被緩衝，一直到裴洛西來台，然後8月就公佈了第一波。那時候台灣被禁的幅度，大概百分之60。

「那現在是公佈第二波，就是二十大之後。」郭正亮說，那吳秀梅為什麼會知道呢？吳秀梅是衛福部的，陳吉仲、農委會照理說是更了解這個狀況的。很奇怪是WTO這種問題，怎麼是由陳吉仲回答呢？那我們的經濟部在幹什麼？王美花怎麼不見了？

郭正亮指出，為什麼這個問題他們很難說謊？第一個是，不是只有針對台灣，大陸針對所有國家都公告要實施新的註冊程序，日本也是去年4月知道，人家的農林水產省知道這個表格有點複雜，所以用了4個月時間輔導日本業者。日本的農業規模至少台灣的10倍，那有聽到日本被禁了嗎？

「日本、韓國為什麼沒有呢？就只有你台灣，被禁的幅度高達90％以上！」郭正亮強調，農委會不知道是不是因為那時選舉忙著鬥張善政，說農委會沒事，還可以硬凹，還可以凹說專門欺負台灣？日本人家也是收到同樣的通知，日本政府擔心有些業者看不太懂，介入輔導4個月，還跟大陸溝通，最後大家都過關。