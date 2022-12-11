網紅「理科太太」陳映彤近日和線上課程平台合作推出「諮商筆記」，分享自己2年中在諮商室搏鬥100多個小時的心得，消息曝光後引發各界抨擊，沒想到理科太太卻回應，「我只想說酸民惦惦啦！」對此，律師呂秋遠感嘆，其實這是懂得規避法律，但不代表能規避社會責任，「而社會責任倘若不存在於這個人身上，只剩下銅臭味，甚至認為質疑她的人就是酸民，那也無話可說了」。

呂秋遠表示，理科太太的廣告詞引起專業人士反彈，為何諮商過100多個小時就能開課？呂秋遠指出，一般人若跟律師諮詢100小時後陪伴當事人開庭，仍是違反律師法，理科太太引發專業人士包括心理師反彈，就是因為許多人處理專業問題時，只相信沒有專業訓練、沒有專業證照的網路資訊，「不然你請Google幫你看病、幫你打官司，看AI是不是真的勝過真人實戰？」

呂秋遠說明，台灣沒有心理醫師而是精神科醫師、臨床心理師、諮商心理師，臨床心理師主要處理心理病理的議題，包括心理衡鑑等治療，諮商心理師處理一般人與人之間的議題與治療，其中只有精神科醫師才能開藥治療精神科患者。「不同的需求，就找不同的專業人士處理」。

呂秋遠提到，根據《心理師法》，國內諮商心理師得在錄取率8%上下的相關系所主修諮商心理，實習至少1年成績及格，有碩士以上學位，得修學分、寫論文、實習、通過國家考試，才能取得執照；多數人認為心理師只要陪人聊天就可以收錢，「真好賺」，卻不了解心理師的回覆須經訓練，透過言談理解對方的感受與思考模式，進一步找到覺察與改變的方法與可能。

呂秋遠強調，理科太太加深了一般人以為買筆記就能理解諮商的印象，「理科太太標榜理科，但是所作所為一點都不理科」，因為諮商是科學、是專業，不是閒聊，不是靠100小時，就能讓心理健康出現狀況的人得到專業撫慰與回應。如果認為諮商師只是閒聊，民眾如何建立對諮商師的信任？又怎麼會願意在發現困難時，找專業諮商師協助？

呂秋遠認為，理科太太很聰明的規避《心理師法》，反正受眾會買單，但對於專業人士來說卻是傷害性不高、污辱性極強，難怪現在法律問題找Google、有經濟困難找錢莊、有病問仙姑，心理師開診所卻被笑有精神病或無病呻吟才會花錢去；更嚴重的是，若有個案買了課後發現沒用，因此對諮商沒信心、從此不願求助，導致自殘甚至更嚴重的後果，她可以負責嗎？

呂秋遠說，「最後，我要說的是，一個人很聰明，懂得規避法律，不代表可以規避社會責任，而社會責任倘若不存在於這個人身上，只剩下銅臭味，甚至認為質疑她的人就是酸民，那也無話可說了」。