衛冕冠軍法國挑戰世界盃連霸，8強戰以2比1打下強悍的「三獅軍團」英格蘭，將與摩洛哥爭奪冠軍賽門票，而前役有著超出朋友間互動的「老少配」組合吉魯（Olivier Giroud）及姆巴佩（Kylian Mbappé），獨特的慶祝動作再度被放上了推特。

肯恩（Harry Kane）罰進12碼幫助英格蘭扳平比分，不過多次拯救球隊的吉魯又站了出來，接獲格里茲曼（Antoine Griezmann）左路長傳後頭頂破門，而且這顆進球是頂開身材高壯的馬奎爾（Harry Maguire）後得手，對於36歲的吉魯來說相當不容易，本屆賽會他已攻進4顆進球，日前也以53顆國家隊進球，超越了法國傳奇前峰亨利（Thierry Henry）成為隊史進球王。

英格蘭先前放話要死守姆巴佩，這位法國金童本戰確實沒有亮眼發揮，但他跟吉魯的互動依然成為焦點，在這位老大哥進球過後，姆巴佩竟大逆不道朝著吉魯狂搧好幾次巴掌，而吉魯更是露出了十分享受的表情，畫面非常有趣。

Personne parle des gifles que Mbappé met a Giroud ambiance très curieuse #ANGFRA pic.twitter.com/oxKOkA0btY — Zakaria 🇩🇿 (@thatszakaria) December 10, 2022

闖過英格蘭這一關後，法國4強戰的對手將會是大黑馬摩洛哥，「高盧雄雞」本屆賽會每場能攻下2.2顆球，攻擊火力十分旺盛，而摩洛哥則是以防守起家，5場比賽下來除了被自家人踢進烏龍球外，還沒有遭到對手攻破大門過，本場是矛與盾之間大對決。