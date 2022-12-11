今年度首次南霸天之爭11日在台南台鋼獵鷹主場上演，雙方激戰58分鐘到二次延長加賽，最終獵鷹在德古拉和李漢昇的關鍵4罰中3，以119比118扳倒聯盟龍頭高雄全家海神，也是獵鷹成軍以來首次在主場取得2連勝，李漢昇轉隊後首次對決老東家，繳出16分、10助攻與12籃板，成T1本土大三元第一人。

獵鷹開局如昨日都有強勢的進攻，在內外線都有穩定火力，不過在雙方整體攻守皆有發揮之下，比分咬得很緊，上半場結束獵鷹以50比54暫時落後，易籃後，海神擺上4小1大陣容，讓獵鷹能夠將全場速度拉得更快，控制比賽節奏，胡凱翔的2記外線和阿修羅單節8分，帶領獵鷹要回2分領先進入決勝節。

關鍵決勝節後段布朗替補上陣展現強心臟射下3分冷箭，倒數2分鐘海神發生失誤，簡偉儒底角切入2分入袋，最後39秒獵鷹進攻違例錯失得分機會，海神返攻由庫薩斯籃下放進2分雙方戰成98比98平手，可惜獵鷹最後一波進攻球權未要到分數，比賽進入延長加賽。

延長加賽開局谷毛唯嘉、布朗連續的三分外線，最後一分半阿修羅本場首次在外線開張，但海神于煥亞隨後也反擊兩顆外線又把比分追平，最後9秒獵鷹最後一波進攻布朗中距離投射未果，再將比賽延長到2OT，獵鷹發生兩次防守失誤，讓海神反快攻取得4分領先，谷毛唯嘉把握三分機會，德古拉和李漢昇的關鍵4罰中3取得1分超前，最後6秒獵鷹成功守住海神最後一波進攻，獵鷹1分險勝帶走主場2連勝。

「真南人」李漢昇轉隊後今日首次絕對老東家，在第二次延長賽關鍵2罰中1，最後球隊取得勝利，此役他成為T1本主大三元大一人，他表示，「今天就是想辦法幫助球隊贏球，主要是昨天的勝利給我們很大的鼓舞。因為去年在海神待了一季，對他們的體系、戰術、特點和球員都很熟悉，所以賽前有跟教練團討論他們的戰術，去年在海神後衛群學到很多優點，讓我今天可以達到本土第一位大三元目標。」

「今天拿下了第2勝，這一勝對台鋼獵鷹意義不一樣是因為主場2連勝，我們贏了去年冠軍隊，這也代表台鋼獵鷹面對聯盟任何一隻強隊都是可以贏球的，」獵鷹總教練劉孟竹說，「雖然我們是去年墊底的球隊，但我們追得非常快，當然球員今天可以拿下2OT的比賽非常辛苦，幾位都打了40分鐘以上，雖然在贏球的這個過程中起起伏伏，攻防兩端還是有犯錯，但我們球員互相鼓勵還是有挺下來，靠著想要贏球的拼勁跟信念我們最後收下這場比賽。」