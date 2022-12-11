中廣董事長趙少康昨在臉書上喊話，「如果我當總統，役期回歸四個月絕不延長」，對此，國民黨副主席連勝文受訪時直言，自己不是軍事專家，但也認為未來高科技戰爭不太確定需要多少人、需要什麼樣的專業軍隊，確實需要好好思考。

趙少康在臉書發文，如果他當總統，役期回歸四個月絕不延長，民進黨選後才宣告兵役延長，原對綠營有期望、讓民進黨執政的年輕人，要延長兵役還要上戰場打仗，到底招誰惹誰？並強調「台海和平」、「避戰」最重要，比起延長兵役，其實政府現在更該做的是「好好訓練、提高待遇、精兵政策」。

連勝文今出席「Dance30 三十高校街舞祭」受訪時表示，他不是軍事專家，但從俄國侵略烏克蘭戰爭發現，現在大量使用無人艦艇及無人機，美國甚至機器狗、機器人都出現了，不太確定未來高科技戰爭，到底需要多少人？需要什麼士兵與專業軍隊？人多好辦事或人海戰術，是否符合未來需求？這需要思考一下。

連勝文認為，把一堆年輕人找去，結果還是掃地與除草，這是浪費國家資源與年輕人時間，不如把資源拿去提升專業軍隊素養與待遇會更好。

對於4個月軍事訓練役是否夠長？連勝文重申，他不是軍事專家不能確定，只是在想未來高科技戰爭，到底需要什麼士兵？他覺得應以未來需求，來斷定需要什麼士兵、時間與訓練，這樣比較符合實際。

此外，對於準台北市長蔣萬安的內閣名單，傳出國民黨大安區立委林奕華可能將接掌北市副市長，連勝文表示，不知道林奕華會不會去北市府，相信她做任何事情都會做的很好很成功。